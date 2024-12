Serie D: l’ex Reggina Atzori parte male. La prima è da dimenticare

In vantaggio con Aliperta dopo appena dieci minuti, la Scafatese non è riuscita a portare punti dalla trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto. La Nuova Igea dopo aver subìto il colpo, ha trovato il pareggio con Currò e sempre nella prima frazione la rete del vantaggio con Trombino, risultato conservato poi fino alla fine della partita.

Tre punti pesanti per i padroni di casa, uno stop imprevisto per il tecnico Atzori, al suo esordio in panchina e chiamato dopo la vittoria della settimana scorsa della compagine campana, che ha deciso comunque di esonerare Franco Fabiano.