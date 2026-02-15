City Now

Serie D: Reggina fermata dal Messina, la Nissa avanza. Risultati e classifica

Poteva essere una giornata favorevole per gli amaranto. Occasione sprecata

15 Febbraio 2026 - 12:03 | Redazione

Antonio Palumbo

Doveva essere la giornata della rivalsa dopo la sconfitta nel derby di andata e invece stava per diventare un’altra beffa. La Reggina raggiunge il pari nel finale, ma rimane l’amarezza per una grande occasione sprecata con una classifica che adesso vede gli amaranto nuovamente dietro. Vincono infatti la Nissa e anche il Savoia, fermo l’Athletic Palermo per l’impraticabilità del campo di Enna. Pareggio per la capolista Nuova Igea.

I risultati della giornata

Favara – Savoia 1-3

Enna – Athletic Palermo rinviata

Gelbison – Ragusa 2-0

Milazzo – Vibonese 4-0

Paternò – Santacaldese 3-2

Reggina – Messina 1-1

Nissa – Vigor Lamezia 2-1

Sambiase – Nuova Igea 0-0

Gela – Acireale 3-0

La classifica

  1. Nuova Igea 46
  2. Savoia 46
  3. Nissa 45
  4. Athletic Palermo 44
  5. Reggina 44
  6. Milazzo 38
  7. Gela (-1) 36
  8. Gelbison 36
  9. Sambiase 33
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Messina 22
  14. Sancataldese 21
  15. Ragusa 21
  16. Acireale (-1) 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 14

