Serie D: Reggina fermata dal Messina, la Nissa avanza. Risultati e classifica

Doveva essere la giornata della rivalsa dopo la sconfitta nel derby di andata e invece stava per diventare un’altra beffa. La Reggina raggiunge il pari nel finale, ma rimane l’amarezza per una grande occasione sprecata con una classifica che adesso vede gli amaranto nuovamente dietro. Vincono infatti la Nissa e anche il Savoia, fermo l’Athletic Palermo per l’impraticabilità del campo di Enna. Pareggio per la capolista Nuova Igea.

I risultati della giornata

Favara – Savoia 1-3

Enna – Athletic Palermo rinviata

Gelbison – Ragusa 2-0

Milazzo – Vibonese 4-0

Paternò – Santacaldese 3-2

Reggina – Messina 1-1

Nissa – Vigor Lamezia 2-1

Sambiase – Nuova Igea 0-0

Gela – Acireale 3-0

La classifica