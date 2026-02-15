Serie D: Reggina fermata dal Messina, la Nissa avanza. Risultati e classifica
Poteva essere una giornata favorevole per gli amaranto. Occasione sprecata
15 Febbraio 2026 - 12:03 | Redazione
Doveva essere la giornata della rivalsa dopo la sconfitta nel derby di andata e invece stava per diventare un’altra beffa. La Reggina raggiunge il pari nel finale, ma rimane l’amarezza per una grande occasione sprecata con una classifica che adesso vede gli amaranto nuovamente dietro. Vincono infatti la Nissa e anche il Savoia, fermo l’Athletic Palermo per l’impraticabilità del campo di Enna. Pareggio per la capolista Nuova Igea.
I risultati della giornata
Favara – Savoia 1-3
Enna – Athletic Palermo rinviata
Gelbison – Ragusa 2-0
Milazzo – Vibonese 4-0
Paternò – Santacaldese 3-2
Reggina – Messina 1-1
Nissa – Vigor Lamezia 2-1
Sambiase – Nuova Igea 0-0
Gela – Acireale 3-0
La classifica
- Nuova Igea 46
- Savoia 46
- Nissa 45
- Athletic Palermo 44
- Reggina 44
- Milazzo 38
- Gela (-1) 36
- Gelbison 36
- Sambiase 33
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Messina 22
- Sancataldese 21
- Ragusa 21
- Acireale (-1) 20
- Favara 20
- Paternò 14