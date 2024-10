Serie D: le favorite per la vittoria finale secondo mister Trocini

"Il vero duello inizierà dopo dicembre quando tutti i valori attualmente in campo saranno mescolati dal mercato"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai colleghi di seried24, l’ex tecnico amaranto Bruno Trocini indica le favorite per la vittoria del campionato, partendo proprio dalla Reggina. “La vedo favorita insieme alle due di vertice (Scafatese e Siracusa), anche se il Pompei si è attrezzato con degli acquisti di valore.

Quest’anno c’è la regola dell’Under in meno rispetto al passato, questo senza dubbio alza il livello e rende tutto più competitivo. Il vero duello inizierà però dopo dicembre quando tutti i valori attualmente in campo saranno mescolati dal mercato. Certe situazioni a volte possono anche ribaltare le carte in tavola“.