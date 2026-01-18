Reggina-Vibonese: la probabile formazione amaranto

Vincere per continuare la scalata alla prima posizione, in questo momento occupata dall’Athletic Palermo che nell’anticipo ha superato la Sancataldese. I nerorosa non hanno intenzione di fermarsi e proseguono il loro cammino continuando a vincere. Mister Torrisi ha chiesti ai suoi la massima attenzione definendo il match contro la Vibonese come una partita-trappola per una situazione degli avversari che, però, non deve tranne in inganno o far calare la concentrazione.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Edera (Di Grazia); Ferraro. All. Torrisi