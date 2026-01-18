City Now

Serie D: l’Athletic Palermo non si ferma più. Vince ed è primo. Il programma e la classifica

Reggina in casa contro la Vibonese, Nuova Igea ad Acireale

18 Gennaio 2026 - 00:55 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Vince nell’anticipo contro la Sancataldese e guadagna momentaneamente la vetta della classifica. Non si ferma più l’Athletic Palermo che prosegue la sua marcia a suon di gol e vittorie. La Reggina cerca invece l’ottavo successo consecutivo contro la Vibonese, vedremo come reagirà la Nuova Igea dopo le vicende che hanno caratterizzato la settimana che si è appena conclusa.

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Sancataldese 2-1

Acireale – Nuova Igea

Enna – Vigor Lamezia

Milazzo – Favara

Nissa – Gelbison

Paternò – Savoia

Reggina – Vibonese

Gela – Messina

Sambiase – Ragusa

La classifica

  1. Atheltic Palermmo 38
  2. Nuova Igea 37
  3. Savoia 35
  4. Reggina 33
  5. Nissa 32
  6. Sambiase 31
  7. Milazzo 29
  8. Gela (-1) 28
  9. Gelbison 26
  10. Vibonese 23
  11. Enna 22
  12. Sancataldese 20
  13. Vigor Lamezia 19
  14. Acireale 19
  15. Favara 17
  16. Ragusa 17
  17. Messina (-14) 15
  18. Paternò 11

