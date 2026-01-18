Serie D: l’Athletic Palermo non si ferma più. Vince ed è primo. Il programma e la classifica
Reggina in casa contro la Vibonese, Nuova Igea ad Acireale
18 Gennaio 2026 - 00:55 | Redazione
Vince nell’anticipo contro la Sancataldese e guadagna momentaneamente la vetta della classifica. Non si ferma più l’Athletic Palermo che prosegue la sua marcia a suon di gol e vittorie. La Reggina cerca invece l’ottavo successo consecutivo contro la Vibonese, vedremo come reagirà la Nuova Igea dopo le vicende che hanno caratterizzato la settimana che si è appena conclusa.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Sancataldese 2-1
Acireale – Nuova Igea
Enna – Vigor Lamezia
Milazzo – Favara
Nissa – Gelbison
Paternò – Savoia
Reggina – Vibonese
Gela – Messina
Sambiase – Ragusa
La classifica
- Atheltic Palermmo 38
- Nuova Igea 37
- Savoia 35
- Reggina 33
- Nissa 32
- Sambiase 31
- Milazzo 29
- Gela (-1) 28
- Gelbison 26
- Vibonese 23
- Enna 22
- Sancataldese 20
- Vigor Lamezia 19
- Acireale 19
- Favara 17
- Ragusa 17
- Messina (-14) 15
- Paternò 11