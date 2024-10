Serie D: “Espressioni offensive al direttore di gara”. Ridotta la squalifica a Reginaldo

Il centrocampista era stato sanzionato in seguito alla contestata vittoria della capolista in occasione della gara tra Real Casalnuovo-Trapani del 31 gennaio per aver rivolto alcune espressioni offensive al direttore di gara. La società granata, dopo aver vinto il ricorso sulla richiesta di riduzione della squalifica di Reginaldo, ha emesso un comunicato ufficiale. “Il Real Casalnuovo comunica che è stata ridotta a tre giornate la squalifica inflitta a Reginaldo. Inizialmente il tesserato avrebbe dovuto scontare quattro turni di stop in seguito alla decisione del Giudice Sportivo post Real Casalnuovo-Trapani. Il reclamo è stato presentato dalla società e dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Giuseppe Chiacchio che hanno conseguito un eccellente risultato con la riduzione di una giornata per Reginaldo”.

