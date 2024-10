Tragedia Marco Pezzati: i messaggi di cordoglio delle società reggine della serie D

Una tragedia che ha scosso tutta la comunità di San Luca e del mondo del calcio e non solo. Il giocatore Marco Pezzati è stato estratto morto dalle lamiere della sua auto. L’incidente è avvenuto nella notte del 22 febbraio sulla Statale 106 nei pressi di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. Il veicolo si è ribaltato dopo l’uscita involontaria dalla carreggiata. Immediati sono arrivati i comunicati di cordoglio da parte delle società reggine, partecipanti al campionato di serie D:

SAN LUCA: “La società, lo staff tecnico e i calciatori non appena appresa la ferale e devastante notizia, hanno deciso di sospendere tutte le attività per unirsi al dolore della famiglia che è anche nostro. Come società abbiamo già inoltrato richiesta di rinvio della gara in programma domenica a Portici, perchè è chiaro che in questo tristissimo momento il calcio e tutto il resto passano in secondo piano, perchè è venuto a mancare un ragazzo nel pieno della maturità con ancora una vita e tanti sogni davanti. Marco era uno di noi. Una guida fuori e dentro il campo. Un ragazzo solare, un amico vero che alla causa sportiva del nostro piccolo paese ha dato tutto se stesso. Con la sua tragica morte l’Asd San Luca che è una famiglia, perde uno dei suoi figli migliori. Un esempio umano e sportivo amato dal nostro meraviglioso pubblico con il quale Marco era riuscito a instaurare un profondo e sincero rapporto di vita. Ciao meraviglioso guerriero. Non ti dimenticheremo mai. Sarai dei nostri sempre”. La partita si disputerà mercoledì 28 febbraio.

LFA Reggio Calabria: “Il presidente Virgilio Minniti, il vicepresidente Fabio Vitale, il direttore generale Antonino Ballarino, il club manager Giuseppe Praticò e tutta la società, sono vicini alla famiglia Pezzati e alla società del San Luca per la tragica scomparsa del calciatore Marco. Possa giungere alla famiglia un caloroso abbraccio“.

GIOIESE: “La A.S.D. Gioiese 1918, in tutte le sue componenti, si stringe forte al dolore che ha colpito la società del ASD San Luca 1961 per la perdita del calciatore Marco #Pezzati. Ancora una volta, purtroppo, una giovane vita viene spezzata troppo presto e tolta all’affetto della famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze“.

LOCRI: “ACLOCRI1909 si stringe commossa alla famiglia Pezzati ed a tutta l’Asd San Luca a seguito dell’immane tragedia che ha visto il giovane Marco perdere la vita“.