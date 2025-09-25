Serie D, Savoia-Reggina: info prevendita settore ospiti
Domenica in campo per la quinta giornata di campionato
25 Settembre 2025 - 15:42 | Redazione
La serie D torna in campo domenica per la quinta giornata del girone di andata. La Reggina, dopo la sconfitta interna contro la Gelbison, si troverà di fronte un’altra compagine campana. Informazioni sul settore ospiti:
“È possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti solo online o tramite le rivendite Etes autorizzate, fino alle ore 23:59 di sabato 27 Settembre. Domenica, in occasione della partita, il botteghino resterà chiuso esclusivamente per gli ospiti. Prezzo biglietto INTERO € 13“.