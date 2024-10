Serie D: si torna in campo, il programma della giornata e la classifica

Turno infrasettimanale in serie D con le squadre che scenderanno in campo questo pomeriggio per la sesta giornata di campionato, la terza per la LFA Reggio Calabria. Interessante il derby siciliano tra la capolista Siracusa e l’Acireale, gli amaranto in trasferta a Portici, il favorito Trapani in casa con il Real Casalnuovo, riposa la Vibonese.

Il programma della giornata

Ragusa – Canicattì

San Luca – Lamezia T.

Siracusa – Acireale

Castrovillari – Akragas

Città di S. Agata – Locri

Portici – LFA Reggio Calabria

Trapani – Real Casalnuovo

Licata – Igea V.

N. Gioiese – Sancataldese

rip: Vibonese

La classifica

Siracusa 13

Trapani 12

Vibonese 12

Licata 9

Akragas 9

Città di S. Agata 9

Canicattì 8

N. Igea 7

Acireale 6

Real Casalnuovo 6

Lamezia T. 6

Ragusa 6

San Luca (-1) 4

Locri 4

Sancataldese 4

Portici 3

Gioiese 3

LFA Reggio Calabria 1

Castrovillari 0