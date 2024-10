Serie D: a sorpresa il Siracusa esonera il Direttore Sportivo

Con la squadra al secondo posto della classifica ed ancora assolutamente in corsa per la promozione in serie C nonostante la corazzata Trapani, la società del Siracusa ha deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Salvo Castorina. La stessa società inoltre precisa che fino al termine della stagione non ha in programma di incaricare una nuova figura in quel ruolo, pur restando vigile sul mercato per cogliere eventuali possibilità che si dovessero presentare. Una scelta che ha fatto comunque discutere.