Serie D: Trapani devastante, ma c’è chi lo ha fermato al Provinciale

E’ la squadra che ha fatto più punti dei nove gironi della serie D, ben 72 quelli conquistati frutto di 23 vittorie in 26 gare disputate. 74 i gol realizzati, solamente 10 quelli subìti con una differenza reti di 64. Impressionante. E in casa la squadra di mister Torrisi, che oggi ospita la LFA Reggio Calabria, ha giocato 13 volte, superando gli avversari in dodici circostanze e pareggiato solamente con l’Acireale. A dimostrazione di una forza devastante per Cocco e compagni che lasciano davvero pochissimo o nulla a qualsiasi avversario.

Gli amaranto cercano l’impresa ma, come detto da mister Trocini, per farlo hanno bisogno di giocare la gara perfetta sperando di trovare un Trapani più nervoso dopo il pareggio esterno contro la Nuova Igea.