Serie D: il Trapani risponde al duro comunicato del Real Casalnuovo

Nella giornata di ieri, al termine della gara persa in casa contro la capolista Trapani, la società del Real Casalnuovo ha inteso manifestare il proprio dissenso nei confronti della direzione arbitrale, in modo particolare in riferimento all’episodio che ha portato a partita quasi conclusa, al gol della vittoria per la compagine granata.

“Leggiamo attoniti e sgomenti il comunicato emesso nelle ultime ore dall’ A.S.D. Real Casalnuovo. Capiamo che perdere una partita con la prima della classe, imbattuta per di più’, al 94’ abbia certamente lasciato molto amaro in bocca ma rigettiamo in maniera ferma e dura il termine “FURTO” usato in maniera a dir poco impropria dalla società campana.

Il Trapani ha vinto sul campo ed in maniera regolare senza alcuna azione illegittima, basta contare le occasioni da rete, su un campo che, per dimensioni e struttura, si fatica a comprendere come abbia ottenuto l’omologazione al campionato di Serie D. Ci duole invece dover sottolineare come, nella nota della società campana, non vi è alcun riferimento al dopo partita nel quale sono accaduti fatti che nulla hanno a che vedere con il mondo del calcio tanto da aver costretto il nostro gruppo squadra ad uscire da una porta secondaria dello stadio. La società si riserva di adire alle vie legali a tutela della propria immagine, profondamente lesa dalle dichiarazioni dell’A.S.D. Real Casalnuovo.”