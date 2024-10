Serie D: il durissimo comunicato del Real Casalnuovo dopo la sconfitta con il Trapani

Terza battuta d’arresto consecutiva per il Real Casalnuovo con una corsa verso i play off fortemente rallentata dagli ultimi risultati. C’è parecchia recriminazione per la sconfitta odierna contro la capolista Trapani, un match che aveva visto Reginaldo e compagni in vantaggio, poi a pregustarsi comunque un buon pari e dopo ribaltati da un’azione parecchio discutibile. Fortissima la reazione della società al termine della gara:

“Ci sono le immagini che testimoniano il “furto” subito oggi e l’inadeguatezza dell’arbitraggio. Il fallo di Cocco su Sosa è solare, ma l’arbitro fra proseguire l’azione che in finale di gara ha “regalato” la vittoria al Trapani. La capolista non ha di certo bisogno di questi aiuti dato il valore tecnico che sta dimostrando da inizio campionato, ma perchè rovinare una bella gara, dominata per gran parte dal Real Casalnuovo, che si avviava verso un giusto pareggio? Quello che è accaduto oggi, e che purtroppo sta accadendo da un po’, ci sta penalizzando e non poco. Una società nuova, che sta investendo tanto, non può essere trattata in questo modo e subire in silenzio l’ennesima ingiustizia. Una svista o errore, come si vuole definire, non può oscurare l’ottima prova del Real Casalnuovo, ma riteniamo opportuno farci sentire nelle sedi opportune“.