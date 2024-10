Trapani, Antonini: ‘Domenica la partita più importante’. Il presidente spiega il perché e invita i tifosi allo stadio

20 vittorie su 22 partite giocate, 62 i punti in classifica, 0 sconfitte, 61 i gol realizzati, solamente 10 quelli subìti. Il Trapani è una corazzata destinata alla promozione diretta in serie C, pur consapevole che il cammino è ancora lungo e gli ostacoli da superare ci sono. Se ne sono accorti i granata nel corso del turno infrasettimanale dopo la soffertissima vittoria contro il Real Casalnuovo, arrivata al termine di un’azione molto discussa a tempo quasi scaduto. Ma domenica c’è la grande possibilità di allungare in maniera definitiva il passo in casa il Canicattì e potendo approfittare del turno di sosta del Siracusa aumentare il vantaggio a più sette. Per tale motivo il presidente Antonini ha lanciato l’appello ai suoi tifosi: “È tempo di riempire il “Provinciale”, è tempo di spingere tutti insieme la nostra squadra verso un importante traguardo“.

Leggi anche