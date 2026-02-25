Serie D: Vibonese, ufficiale il nuovo allenatore

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Danilo Fanello.

Il club ha individuato nel tecnico lametino, 43 anni, il profilo ideale per gli obiettivi del momento. Organizzazione di gioco, gestione del gruppo e carattere le qualità che hanno determinato la scelta, nella convinzione che siano gli strumenti giusti per centrare la salvezza nel più breve tempo possibile.

Nel corso della sua carriera Fanello ha guidato Sambiase — con cui ha conquistato due campionati, dalla Promozione all’Eccellenza e dall’Eccellenza alla Serie D tra il 2018 e il 2021 — Paolana, Cittanovese e Vigor Lamezia.

Mister Fanello sarà presentato oggi alle ore 12:00 presso lo Stadio Luigi Razza, dove a seguire dirigerà il suo primo allenamento“.