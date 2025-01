MetaReggio: il viaggio è appena iniziato. Ecco la rivoluzione dei servizi turistici

MetaReggio ha ufficialmente tagliato il nastro del suo nuovo sales point a Reggio Calabria. Un evento che ha visto tanta gente riunirsi per scoprire questa nuova realtà, nata per rivoluzionare il settore turistico e dell’accoglienza in città. Tra brindisi, sorrisi e applausi, MetaReggio ha dato il via a un’avventura che promette di fare la differenza per chi visita, vive o investe a Reggio Calabria.

“È stato incredibile vedere così tanta partecipazione e sentire il calore delle persone che credono in questo progetto” ha raccontato con emozione la fondatrice Vera Murolo.

E non potevano mancare le congratulazioni da parte del team di Yes I Start Up Donne Calabria:

“In bocca al lupo! Congratulazioni per questo straordinario inizio: siamo sicuri che sarà un successo!”.

MetaReggio non è solo una nuova agenzia, ma una vera rivoluzione per Reggio Calabria. Durante l’evento, i servizi offerti hanno suscitato grande interesse, soprattutto il supporto agli host, considerato un vero e proprio game changer per il territorio:

Esperienze turistiche su misura : Non semplici tour, ma percorsi autentici che permettono a chi arriva di scoprire l’ anima di Reggio Calabria. Ogni proposta è pensata per far vivere emozioni indimenticabili, grazie alla profonda conoscenza del territorio.

: Non semplici tour, ma percorsi autentici che permettono a chi arriva di scoprire l’ di Reggio Calabria. Ogni proposta è pensata per far vivere emozioni indimenticabili, grazie alla profonda conoscenza del territorio. Supporto agli host, senza pensieri : sei un proprietario di immobili ? MetaReggio è il partner che cercavi. Dalla gestione delle prenotazioni alla manutenzione, l’agenzia si occupa di tutto, permettendoti di offrire un’ospitalità impeccabile e di valorizzare al meglio il tuo investimento. Finalmente, gli host possono concentrarsi sui risultati senza preoccuparsi dei dettagli.

: sei un di ? MetaReggio è il che cercavi. Dalla gestione delle prenotazioni alla manutenzione, l’agenzia si occupa di tutto, permettendoti di offrire un’ospitalità impeccabile e di valorizzare al meglio il tuo investimento. Finalmente, gli host possono concentrarsi sui risultati senza preoccuparsi dei dettagli. Immobiliare con un tocco in più: MetaReggio offre un supporto dedicato per chi cerca una casa da acquistare o affittare, grazie alla collaborazione con l’agente immobiliare Giuseppe Rinaldo. L’approccio personalizzato e trasparente fa sentire ogni cliente al centro di un servizio cucito su misura.

Una nuova avventura al servizio del territorio

MetaReggio nasce con un obiettivo chiaro: migliorare l’accoglienza a Reggio Calabria e rendere la città più accessibile e competitiva. Non è solo un’agenzia, ma un progetto che vuole fare la differenza, trasformando il territorio in un luogo da vivere, visitare e amare.

Con il successo dell’inaugurazione e un team appassionato, MetaReggio è pronta a diventare il punto di riferimento per il turismo e l’accoglienza in Calabria.

Vuoi saperne di più? Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale: www.metareggio.com.