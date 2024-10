Un servizio bagagli nelle stazioni di Lamezia e Villa S. Giovanni

Un servizio gratuito di trasporto bagagli nelle stazioni di Lamezia Terme Centrale e Villa S. Giovanni. Lo ha predisposto, fino al prossimo 4 settembre, Rete Ferroviaria Italiana per rendere più agevoli gli spostamenti in stazione in questo periodo di maggiore affluenza turistica.

Il servizio, a disposizione dei viaggiatori delle due stazioni, è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22, grazie a personale posizionato presso gli appositi totem sui marciapiedi delle stazioni, e riconoscibile da una divisa completa di cappellino blu. Un servizio di assistenza che permette spostamenti più agevoli fra binario e sottopasso, migliorando l’esperienza di viaggio delle persone, in attesa dell’attivazione degli impianti elevatori.

Nelle stazioni di Lamezia Terme Centrale e Villa S. Giovanni, infatti, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione funzionale dei due impianti ferroviari, proseguono a pieno ritmo i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, con l’attivazione, entro il prossimo autunno, di tre ascensori a Villa San Giovanni e due a Lamezia che collegheranno i sottopassi ai binari.

Un progetto di ampio respiro per le due stazioni, che in questa prima fase prevede anche l’innalzamento dei marciapiedi e la ristrutturazione dei sottopassaggi, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro.