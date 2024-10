Com’è il servizio idrico a Reggio Calabria? Sondaggio di rilevazione per i cittadini

Filling glass of water from stainless steel kitchen faucet

Per migliorare l’erogazione/fruizione del servizio idrico integrato (acqua, fogna e depurazione), fornendo risposte sempre più aderenti alle aspettative dell’utenza, è stato pubblicato un questionario di rilevazione della qualità del servizio sul sito web del Comune di Reggio Calabria, www.reggiocal.it.

Si tratta di un’opportunità: per qualificare la performance dell’Ente e per permette di strutturare il necessario processo relazionale e partecipativo tra il Comune erogatore ed il cittadino fruitore del vitale servizio.

In tale scenario, la rilevazione consente di conoscere meglio il grado di soddisfazione degli utenti in un’ottica di miglioramento continuo. Grazie alle indicazioni e ai suggerimenti raccolti in forma anonima e successivamente elaborati, il Comune potrà offrire un servizio di maggiore qualità e, quindi, più adeguato alle esigenze segnalate.

Il questionario, potrà essere compilato direttamente on-line, sino al 27 dicembre 2017 sul sito www.reggiocal.it, ovvero tramite l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (0965.3622792/ 0965.3622793), comunicando telefonicamente le proprie risposte: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00.