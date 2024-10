Sezione AIA di Reggio Calabria, nello scorso weekend il raduno

Due giorni di ritiro, per iniziare al meglio la stagione che verrà. La Sezione Arbitri di Reggio Calabria è stata ospite nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre presso la splendida struttura cittadina del Centro Sportivo Sant’Agata, vivendo un momento di fondamentale aggregazione per i fischietti facente parte l’Organo Tecnico Sezionale.

L’inizio delle attività è stato segnato, nel pomeriggio di sabato, da una riunione generale per tutti gli arbitri e gli osservatori, sia di calcio a 11 che di calcio a 5. Successivamente si è passati allo svolgimento dei Test Atletici e Tecnici. I lavori, in serata, sono stati chiusi da un intervento di Enzo Spinola, preparatore fisico della Sezione reggina, che ha cenato e pernottato presso la struttura di via delle Industrie.

Nella giornata di domenica, invece, l’associato Antonino Zampaglione ha tenuto un’importante lezione tecnica, seguita dalla presentazione delle modifiche regolamentari a cura di uno dei due ospiti presenti, Domenico Archinà, membro del Settore Tecnico della FIGC. Ha chiuso il raduno l’intervento di Domenico Maio, invitato in qualità di componente del Comitato Regionale Arbitri calabrese.