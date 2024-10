Sgarbi a Palmi per la Varia, Ranuccio: ‘Contribuirà alla promozione del territorio’

Dove c’è cultura, a non troppa distanza, c’è anche lui: Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte più celebre d’Italia, nella giornata di ieri, ha fatto tappa a Palmi per un colloquio con il sindaco Giuseppe Ranuccio ed il presidente del Comitato Varia, Daniele Laface.

In onda, alla sera a Quarta Repubblica, Sgarbi, collegato dalla località della provincia reggina, ha parlato della magnifica macchina a spalla che contraddistingue la tradizione religiosa palmese.

A rendere nota la presenza del critico in città è stato proprio il primo cittadino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook:

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare a Palmi Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte sarà nuovamente ospite della Città ad Agosto, in occasione della Varia, della quale ha parlato già ieri in diretta su rete 4. Sgarbi ha inoltre preso l’impegno di contribuire alla promozione di un patrimonio culturale così importante come la nostra Varia, che sempre più deve affermarsi come fondamentale veicolo di crescita per i nostri territori”.