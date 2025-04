Femminicio Sara Campanella a Messina, il Rettore Zimbalatti: ‘Dolore e sgomento’

"L’ennesimo caso di femminicidio richiama con forza la necessità e l'urgenza di tenere sempre alta l’attenzione, rafforzando le azioni ed incrementando gli sforzi per diffondere la cultura del rispetto"

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti e la Comunità Accademica tutta esprimono sgomento e profondo dolore per la tragica uccisione di Sara Campanella, studentessa 22enne dell’Università di Messina, e si stringono in un abbraccio alla famiglia, agli amici, alle colleghe e ai colleghi universitari della giovane studentessa.

L’ennesimo caso di femminicidio richiama con forza la necessità e l’urgenza di tenere sempre alta l’attenzione, rafforzando le azioni ed incrementando gli sforzi per diffondere la cultura del rispetto e per contrastare atteggiamenti discriminatori e violenti, in particolare verso le donne.