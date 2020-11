TARI 2020: a Reggio sgravi per imprese, partite IVA e famiglie

"Abbiamo da poco approvato in giunta lo schema di bilancio".

Lo ha detto nella serata di ieri, 31 ottobre 2020, il sindaco Giuseppe Falcomatà.

"Ecco alcune delle misure previste:

4,5 milioni di riduzione saldo TARI per partite IVA;

2,5 milioni per famiglie e attività produttive".

La notizia arriva all'indomani dell'annuncio di alcuni comitati cittadini che si stava già mobilitando per scendere in piazza per manifestare il loro dissenso relativo all'acconto TARI che tanti reggini, in questi giorni, hanno trovato nella buca della posta.

Questo provvedimento dovrebbe permettere ai cittadini di prendere una boccata d'ossigeno, viste anche le nuove misure restrittive che hanno portato tanti a chiudere le proprie attività.