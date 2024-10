Si avvicina la Corrireggio 2018 all’insegna dell’impegno sociale

di Domenico Suraci – Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della trentaseiesima edizione della “Corrireggio”, la gara podistica per antonomasia della città di Reggio Calabria. “Sempre un tema specifico accompagna la Corrireggio, quest’anno si è scelta la collina come elemento “INVISTA” parola di origine portoghese, ovvero investire su una parte della città che è straordinaria, al momento trascurata” ha spiegato con grande entusiasmo, ai microfoni di CityNow Sport che quest’anno seguirà con dirette e foto l’evento, Nuccio Barillà. “Si evidenzierà inoltre l’esigenza di avere un aeroporto, questione su cui non si può stare divisi, oltre al recupero del decoro urbano, la necessità di promuovere la differenziata porta a porta. Quest’anno la mascotte farà riferimento alla bicicletta, la città necessita di aree ciclabili, deve essere sempre più SMART.”

Il percorso, di 4.5 km della gara non competitiva e di 12.5 km della gara competitiva, quest’anno non cambierà, si partirà il 25 Aprile alle ore 10.45 dalla stele Falcomatà in direzione Stazione Centrale fino all’argine del Calopinace per poi invertire il senso di marcia nella zona Tempietto proseguendo sul lungomare, lungo la zona litoranea e arrivare nell’area parcheggi del Lido Comunale.

Pur mantenendo inalterati percorso, modalità di svolgimento e quota iscrizione, gli organizzatori hanno aggiunto altri tasselli agli sforzi organizzativi di questi ultimi anni per migliorare la gara e allargare ancora di più la partecipazione. Oltre la corsa competitiva e la corsa non competitiva sarà riproposta una sezione dedicata al fitwalking, “il cammino veloce” organizzato in collaborazione con l’ASD Calabria Fitwalking.

Per quanto riguarda le modalità d’iscrizione, da questa edizione, viene introdotta la formula online. Per quanto riguarda la non competitiva sul sito http://corrireggio.posytron.com/ compilando il modulo di pre-iscrizione.

L’iscrizione per la non competitiva potrà avvenire anche con il metodo tradizionale già collaudato, rivolgendosi ai punti attrezzati nei seguenti luoghi: presso il Gazebo Informazioni in Piazza Camagna da martedì 18 a lunedì 24 aprile 2018 dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20; al raduno in Piazza Indipendenza martedì 25 Aprile 2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.00. Via Demetrio Tripepi n.110 89125 Reggio Calabria tel 3383554496 fax 0965 598172 e-mail legambiente.rc@libero.it www.corrireggio.it FB Legambiente Circolo Reggio Calabria

Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!