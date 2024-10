Sicula Leonzio, Leonardi: ‘Giocheremo in trasferta. Invidio i tifosi della Reggina’

Il presidente Leonardi della Sicula Leonzio ha parlato alla stampa locale prima della sfida contro la Reggina. Un lungo percorso all’indietro su quanto prodotto dalla presidenza della società, le polemiche, le contestazioni, il comportamento dei giocatori. Riportiamo alcuni passaggi che si riferiscono in maniera specifica alla gara che si giocherà domenica: “Quello che si è fatto qui in questi sette anni è irripetibile, un incontro aperto a tutti e mi aspettavo molta più gente, soprattutto coloro che mi contestano ma non hanno il coraggio di presentarsi a dire le cose in faccia.

Il sottoscritto finanzia da solo la società, nessun aiuto, la Sicula Leonzio costa settemila euro al giorno. Domenica la squadra giocherà in trasferta e non mi vergogno a dirlo, io invidio i tifosi della Reggina, come invidiavo i miei tempo addietro. Giochiamo contro la capolista e sono stati venduti 72 biglietti e 380 abbonati contro i 1000 della Reggina. E’ il momento di fare quadrato dopo le figuracce rimediate negli ultimi periodo, con Vibonese ed Avellino abbiamo fatto tutto noi, in negativo ovviamente. Non chiedo di vincerle tutte, ma giocarle con voglia. Questa conferenza stampa vuole dare un segnale alla gente, la società c’è, alla squadra non ho più niente da dire, ho parlato più volte con i giocatori, abbiamo sbagliato a fare determinate scelte”

