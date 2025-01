Siderno, seconda edizione Memorial Condemi: raccolti 4000 euro

L’associazione “Angela Serra” – Sezione Locride esprime gratitudine all’amministrazione Comunale di Siderno e, in particolare, al vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Pellegrino, ideatore e promotore dell’evento, per aver reso possibile la seconda edizione del Memorial dedicato al dottor Giovanni Condemi con un partecipato torneo di calcio a 5 misto. Condemi, oncologo stimato che ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, rappresenta un simbolo di umanità e professionalità per l’intera Locride.

L’evento si è svolto dal 10 al 13 dicembre 2024 al Palazzetto dello Sport “E. Kennedy” di Siderno, coinvolgendo numerosi partecipanti e superando i 4000 euro di raccolta fondi, che contribuiranno al progetto NOLE per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’Ospedale di Locri.

Le istituzioni e la cerimonia di presentazione

Alla cerimonia di presentazione del torneo hanno partecipato il sindaco, Maria Teresa Fragomeni, l’assessore Salvatore Pellegrino, la dottoressa Eleonora Calderone, moglie del compianto dott. Condemi, il Vescovo della Diocesi Locri-Gerace, S.E. Mons. Francesco Oliva, insieme a rappresentanti delle associazioni e volontari. Durante l’evento, è stata donata la divisa ufficiale del torneo al Vescovo, che ha anche scambiato qualche palleggio con i ragazzi in campo prima di dare il calcio d’inizio insieme al sindaco.

Le partite sono state dirette dagli arbitri della Sezione AIA di Locri e il torneo è stato vinto dalla squadra “Ordine Dott. Commercialisti” di Locri.

L’“Angela Serra” ringrazia tutte le squadre partecipanti e a chi ha sostenuto questa importante iniziativa in memoria del dott. Condemi.