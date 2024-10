Sigilli ai gazebo: Falcomatà infuriato, vertice in corso 

Convocato a Palazzo San Giorgio un vertice congiunto dei settori comunali che è iniziato in questi minuti. La situazione attuale

Sindaco Falcomatà infuriato sulla vicenda dei gazebo sul Lungomare. Il primo Cittadino si trovava questa mattina all’inaugurazione dell’Università Pegaso vicino al Museo Nazionale e ha appreso dell’intervento solo a fatto compiuto, recandosi immediatamente presso le strutture per verificare di persona la situazione e interloquire con i commercianti.

Pare che il problema sia relativo alla metratura dei gazebo, in relazione ad alcune prescrizioni avanzate dalla Soprintendenza. Al sindaco non è andato giù nemmeno il metodo utilizzato per l’intervento, con un numero spropositato di agenti di Polizia Municipale che si sono presentati questa mattina ai gazebo del Lungomare.

Nel frattempo, su indirizzo dello stesso Sindaco, è stato immediatamente convocato a Palazzo San Giorgio un vertice congiunto dei settori comunali che è iniziato in questi minuti.

Un Falcomatà particolarmente adirato, secondo quanto raccolto da CityNow, ha battuto i pugni sul tavolo, chiedendo ai dirigenti di confrontarsi ad oltranza fino alla risoluzione definitiva del problema, che garantisca il rispetto delle normative ed al contempo non danneggi i commercianti che sono in fase di avvio della stagione estiva.