Chiusi i Gazebo del Lungomare di Reggio Calabria. Esercenti sorpresi

Apposti i sigilli ai Gazebo del Lungomare di Reggio Calabria. Questa mattina la Polizia Municipale ha chiuso i diversi gazebo presenti sul lungomare, a quanto risulta per le dimensioni degli stessi, superiori a quanto previsto.

Gli esercenti delle attività assicurano di essere in regola, e con sorpresa hanno dovuto fare i conti con la chiusura dei gazebo. Sembra ci possa essere un intoppo burocratico alla base della chiusura, con l’amministrazione comunale che in un primo momento aveva assicurato che non ci sarebbero stati problemi.