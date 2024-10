I sentieri della Sila a ‘Linea Verde Sentieri’ su Rai 1

“Linea Verde Sentieri” è il programma del sabato estivo di Rai1, giunto alla seconda edizione, dedicato al tema del cammino nella natura attraverso il racconto dei sentieri CAI nelle varie regioni italiane e delle loro bellezze paesaggistiche ed architettoniche.

Un’intera puntata sulla Calabria è andata in onda ieri, sabato 1 luglio, alle ore 13 su Rai 1, (con uno share del 17,7% e 1 milione e 920 mila telespettatori) ora visibile su Raiplay.

Lino Zani e Margherita Granbassi insieme a Gian Luca Gasca hanno raggiunto il Parco Nazionale della Sila, area della Calabria di straordinario pregio naturalistico e storico, tutta da scoprire, a cominciare dalla riserva naturale dei “Giganti della Sila”, con i suoi pini larici secolari, e dal Centro visite Cupone fino al Monte Botte Donato, a metà strada tra i laghi Cecita e Arvo.

I conduttori hanno svolto attività sportive a contatto con la natura e si sono messi in cammino scoprendo luoghi incantati, ma anche questo è stato un percorso nel segno anche della Storia: a San Giovanni in Fiore si sono messi sulle tracce dell’Abate Gioacchino e del suo cammino, a Camigliatello Silano hanno scoperto un museo dedicato all’emigrazione italiana.

Gian Luca Gasca ha raccontato le caratteristiche dei sentieri della Sila e ci ha fatto vivere le emozioni di una arrampicata con i ragazzi dell’Eagle team del CAI.

Questa puntata è stata realizzata – a seguito dell’accordo tra il presidente Roberto Occhiuto e la Rai per i capodanno e per altri spazi televisivi nelle reti del servizio pubblico – in collaborazione con Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission e con il Club Alpino Italiano.

Ora l’appuntamento è sempre su Rai 1 sabato 8 luglio con un focus sul Pollino e la Riviera dei Cedri.