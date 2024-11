Anche Simone Inzaghi commenta l’arrivo del fratello Pippo alla Reggina

Dopo l’amichevole con il Lugano, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato l’ufficializzazione della notizia dell’arrivo del fratello Pippo alla Reggina: “Mi sembrava strano che non avesse panchina. Ora è entusiasta, non sarà semplice perché partirà in una società con una nuova proprietà. Dovrà mantenere la categoria per la prima stagione poi potrà ambire a palcoscenici superiori“.

fonte: fcinternews.it