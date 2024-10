Sindacato di Polizia, il reggino Mario Roselli confermato segretario nazionale del Silp Cgil

Lo ha deciso il congresso nazionale dell’organizzazione che si è svolto a Rimini dal 19 al 21 settembre e che ha portato all’elezione del nuovo segretario generale Pietro Colapietro.

Il nome di Roselli è stato proposto per la segreteria proprio da Colapietro ed è stato votato all’unanimità dai componenti del comitato direttivo nazionale appena eletto dai circa 200 delegati convenuti nella cittadina romagnola da tutta Italia.

Per l’esponente reggino del sindacato di polizia confederale, da anni punto di riferimento non solo del Silp Cgil calabrese e dei lavoratori in divisa della regione, una riconferma importante che darà modo alla Calabria di portare avanti con ancora più forza a Roma le numerose istanze e problematiche esistenti in materia di sicurezza.