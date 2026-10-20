Il sindaco Cannizzaro, un rullo compressore. Presenta un evento internazionale e ne annuncia un altro prestigioso

Alla sua maniera, ha deciso di sorprendere la platea, anticipando una notizia che ha colto di sorpresa anche il presidente federale

Non solo le Next Gen ATP Finals 2026. Reggio Calabria si prepara ad accogliere un altro grande appuntamento sportivo internazionale. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Francesco Cannizzaro, che durante la conferenza stampa di presentazione del prestigioso torneo di tennis, ha svelato una nuova manifestazione in programma per il prossimo anno: i Campionati Europei di Padel 2027.

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Un annuncio a sorpresa, arrivato nella Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, davanti ai rappresentanti istituzionali e sportivi presenti, tra cui il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Visibilmente soddisfatto per il risultato raggiunto con l’organizzazione delle Next Gen ATP Finals, che si svolgeranno al PalaCalafiore dal 9 al 13 dicembre 2026, il primo cittadino ha mostrato anche un pizzico di emozione durante il suo intervento.

Poi, alla sua maniera, ha deciso di sorprendere la platea, anticipando una notizia che ha colto di sorpresa anche il presidente federale. “Vi dò una notizia, spiazzando anche il presidente Binaghi: Reggio Calabria ospiterà anche il Campionato Europeo di Padel nel 2027”, ha annunciato Cannizzaro. Un secondo appuntamento internazionale che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, si aggiunge al percorso avviato con l’arrivo del grande tennis mondiale in città.

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“Reggio Calabria non è pronta, è prontissima”

Nel suo intervento il sindaco ha voluto ringraziare le persone che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, sottolineando come l’organizzazione delle Next Gen ATP Finals rappresenti soltanto l’inizio di una nuova fase. “Reggio Calabria non è pronta, è prontissima. Fatemi ringraziare tutti, la Giunta, i consiglieri, le maestranze. Siamo all’inizio di una nuova fase, questo non è un traguardo, ma solo la partenza”.

Parole che accompagnano un doppio annuncio sportivo: prima le Next Gen ATP Finals 2026, poi, secondo quanto comunicato dal sindaco, gli Europei di Padel 2027. Per Reggio Calabria si apre così la prospettiva di ospitare due manifestazioni di caratura internazionale nel giro di poco più di un anno, con possibili ricadute in termini di visibilità, turismo e promozione del territorio.