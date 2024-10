Sindaco di Cittanova aggredito, Falcomatà: “Piena vicinanza e solidarietà”

“Piena vicinanza e solidarietà al collega sindaco di Cittanova Francesco Cosentino per la vile aggressione subita quest’oggi. Ancora una volta un amministratore del nostro territorio si trova suo malgrado a subire un assurdo episodio di violenza, nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentante della comunità. Una circostanza che deve far riflettere e che richiama le istituzioni ad un impegno collettivo e concreto, in difesa delle dinamiche democratiche, dei diritti, della sicurezza e delle prerogative degli amministratori eletti dal popolo”.

Così in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il grave episodio avvenuto oggi a Cittanova.

“Nella speranza che sia fatta al più presto piena luce sul grave episodio subito – ha aggiunto Falcomatà – intendo esprimere a nome della Città Metropolitana la piena vicinanza nei confronti dell’amico e collega Francesco Cosentino, della sua famiglia e di tutta la comunità di Cittanova”.

foto: eco piana festival