Il sindaco Falcomatà ringrazia il gruppo dei “Diffidati Liberi”

A distanza di un giorno dall’iniziativa che ha visto protagonisti il gruppo dei “Diffidati liberi” che hanno dimostrato vicinanza concreta verso le persone più bisognose con la “Pasqua per tutti” e quindi la distribuzione di generi alimentari, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto fare un ringraziamento pubblico attraverso il consueto discorso quotidiano che il primo cittadino fa alla città:

“Volevo fare alcuni ringraziamenti, il primo ai nostri ultras. Quando si dice “vivo ultrà perchè amo la mia città”, noi lo riscopriamo in una fase in cui il calcio è fermo da quasi un mese. Amare la propria città significa fare quello che i nostri tifosi hanno fatto ieri, ovvero un acquisto del bonus per la “spesa sospesa” che ha dato la possibilità a tante persone a tante famiglie di respirare un pò in un grande momento di difficoltà.

Questo è il grande cuore della nostra città, questo è l’orgoglio con cui dobbiamo raccontarle queste storie, essere contenti di quanto stiamo facendo e quanto ognuno di noi nel suo piccolo riesce a fare a sostegno di chi ha bisogno“.