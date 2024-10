Il sindaco Falcomatà: la Reggina, la vittoria, Cham e Girasole

Il primo cittadino gioisce per la vittoria e mette in risalto il nuovo tabellone

Un bel pomeriggio di calcio spumeggiante quello vissuto al Granillo con la Reggina protagonista della terza vittoria consecutiva con un’altra prestazione convincente. felice anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, presente allo stadio: “La struttura fisica di Cham e Girasole, in relazione al loro peso, non è adatta a segnare gol sotto l’incrocio. Ma loro non lo sanno e segnano lo stesso! (semicit.) Complimenti a tutta la squadra e al mister, prestazione maiuscola! Avanti così!

Ps: leggere il risultato finale sul nuovo schermo a led che il Comune ha montato nelle scorse settimane è ancora più bello.