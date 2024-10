‘Anche io positivo al Covid’: l’annuncio social del sindaco di Locri

Durante questa pandemia lo abbiamo visto combattere per ridare decoro all’ospedale del suo Comune, lo abbiamo visto imporsi di fronte all’arrivo degli ospedali da campo scelti dalla Regione ed infine schierarsi al fianco dei più deboli, i migranti che, pochi giorni fa sono sbarcati proprio nella sua Locri.

Il sindaco Giovanni Calabrese, però, ha stupito tutti con un annuncio che si sarebbe preferito non leggere mai:

“Considerato le precarie condizioni di salute degli ultimi cinque giorni e la positività di mia moglie Paola, e i miei figli Gaia e Matteo ero già preparato a questa novità. Sono situazioni non belle che ti sfiancano fisicamente e psicologicamente ma che si affrontano con speranza, forza e determinazione”.

Lo ha scritto il primo cittadino in un post sulla sua pagina Facebook che, in un paio di ore, ha già collezionato una lunga serie di commenti di solidarietà e vicinanza.

Il sindaco di Locri ha voluto dire grazie ai suoi cittadini:

“Ringrazio di per la vicinanza cittadini, amici ed Istituzioni il cui affetto è stato ed è il migliore alleato in questi non facili giorni. Un abbraccio sincero a tutte le altre persone nella medesima situazione, con la certezza che passerà tutto e rimarrà solo un brutto ricordo”.