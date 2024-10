Il Sindaco di Riace a Salvini: “Appartengo alla classe degli ultimi, ma sogno una nuova umanità”

“È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno di una nuova umanità libera dalle mafie, dal razzismo, dal fascismo e da tutte le ingiustizie”.

Sono parole dure e nette quelle che Mimmo Lucano, il sindaco di Riace inserito da Fortune fra i 50 uomini più influenti del mondo per il suo rivoluzionario sistema di accoglienza dei migranti, sceglie per rispondere al neoministro dell’interno Matteo Salvini, che in un video definisce il primo cittadino calabrese “uno zero”.

In Calabria il filmato del politico è diventato quasi virale. Camicia bianca, volto arrossato dal sole, Salvini si rivolge ai propri sostenitori promettendo una visita nella zona jonica reggina. “Non sono ancora venuto nella Locride ma ci arriverò – dice nel video -, non voglio fare promesse alla Renzi. Presto o tardi, meglio presto che tardi ci vedremo”.

È lì che Lucano è riuscito a far rinascere il quasi abbandonato paese di Riace, aprendo le case da tempo abbandonate a migranti e rifugiati. Un modello di successo, che nel mondo ha fatto scuola anche perché è stato in grado di rivitalizzare l’economia dell’intera zona. Ma a Salvini non piace. E lo dice chiaramente: “Al sindaco di Riace – dice a chi lo filma – non dedico neanche mezzo pensiero. Zero, è zero”.

“Da un anno sono stati sospesi i trasferimenti per lo Spraar, da due non riceviamo soldi per il resto dei progetti”, denunciava solo una settimana fa Lucano. “Ad ottobre 2017 il prefetto di Reggio Calabria – ha ricordato il sindaco in quella occasione – voleva mandare via i rifugiati. L’ho ritenuto un gesto violento perché tra questi c’era anche un bambino di 7 giorni di vita che si chiama Gabriel”.

A bloccarlo ci ha pensato la giunta regionale di Mario Oliverio, che da tempo è schierata accanto al sindaco della Locride e venerdì scorso ha approvato un progetto per sostenere i progetti di integrazione di Riace. Ma in paese c’è preoccupazione. “Noi siamo un modello che dà fastidio, siamo la prova che l’integrazione può essere una risorsa. E questo oggi per molti è un modello pericoloso”.

