Il sindaco di Terni Bandecchi ha parlato di Reggina: ‘In futuro vedremo…’

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 20 gennaio è atteso in città il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, già presidente della Ternana e la scorsa estate uno dei due partecipanti alla manifestazione di interesse per la ripartenza della società amaranto dal campionato di serie D. Ha già dichiarato di non avere alcuna intenzione di parlare di calcio nel corso del suo incontro prettamente politico, lo ha fatto invece intervendo a “Reggio Politik” in onda su RTV. Sollecitato dalle domande del conduttore, il giornalista Pasquale Romano, ha così risposto: “La Reggina? Ho troppo rispetto per la squadra e nel calcio non bisogna entrare con troppe chiacchiere. Sta facendo il suo campionato, sono contento e spero faccia benissimo e quando mai un giorno si dovessero presentare situazioni diverse si potrebbero riaprire altri ragionamenti. Oggi c’è una società di riferimento, sta facendo un campionato accettabile, il campionato di serie D non è mai facile e lo sta facendo bene. Argomento chiuso”.