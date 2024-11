Sinergia Università per stranieri Dante Alighieri. Mondo produttivo, opportunità per i giovani nel settore agroalimentare

Il 9 febbraio alle ore 10:30 alla Camera di commercio di Reggio Calabria è stato presentato il Master Universitario di I Livello “Master Food 2.0” realizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” in collaborazione con H.OPTIMA e Marketing Research Team.

Ha aperto i lavori il Presidente della Camera dott. Lucio Dattola, che sottolineando i rapporti tra l’Ente camerale e l’Università Dante Alighieri, mette in luce la sinergia tra il mondo della cultura e della formazione e il mondo produttivo della provincia di Reggio Calabria; infatti il Master si rivolge a giovani che saranno chiamati ad investire le competenze acquisite nel marketing del nostro territorio e dei nostri prodotti agroalimentari.

Di seguito il Pro Rettore, Prof. Antonino Zumbo, ha illustrato le peculiarità del master ed il percorso formativo che spazia dalla Storia Medievale, Moderna, Economica alla Sociologia dell’ambiente e del Territorio, ad Agronomia, Nutrizione e Alimentazione Chimica Agraria, Ingegneria Sanitaria – Ambientale, Architettura del Paesaggio, Tecnica e Pianificazione Economia e Gestione Delle Imprese.

Le lezioni saranno tenute da docenti delle Università italiane e manager operanti nella cultura, nel marketing, nel food, nella internazionalizzazione, nella salute e nel mondo dell’enogastronomia, nella valorizzazione del made in Italy e nelle ricadute offerte dal progetto EXPO 2015.

Il Master formerà esperti capaci di valorizzare i prodotti, il settore agro-alimentare e le valenze paesaggistiche locali attraverso il marketing territoriale avanzato, le nuove tecnologie ICT, le ricerche di mercato e la ricerca scientifica e i fondamenti storici legati alle tradizioni alimentari.

Il Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Berlingò, ha evidenziato che la formazione non può essere solo teorica, ma sperimentata nel concreto, formando personale che sia in grado di ben rappresentare la Calabria e i beni tipici del nostro territorio; infatti il Master avrà una parte operativa che si svolgerà presso aziende della provincia leader nel settore agroalimentare che si sono rese disponibili ad ospitare gli allievi del master come tirocinanti. Sono state coinvolte ed hanno dato la loro ampia disponibilità ad accompagnare gli studenti nel percorso formativo attraverso stage in azienda alcune tra le più importanti aziende agroalimentari del territorio: Oleificio Capogreco di Locri, Casa Vinicola Criserà di Reggio Calabria, Fattoria della Piana di Candidoni, Olearia San Giorgio dei F.lli Fazzari di S. Giorgio Morgeto e Azienda Vinicola Tramontana di Gallico.

L’esperienza lavorativa in qualità di tirocinante avrà per il giovane immediata spendibilità nel mondo lavorativo.

Per informazioni è possibile consultare il sito: www.unistrada.it;

Segreteria:

e-mail: segreteriamaster@mrteam.it

telefono 3890155134