[LIVE] Siracusa-Reggina 0-0, finale: pari al De Simone!

SIRACUSA-REGGINA 0-0 FT

Turno di riposo, adesso, per Bianchimano e soci, che riprenderanno il proprio cammino fra due settimane, ospitando al Granillo il Lecce. Reggina a +2 sull’Andria, quartultimo.

Buon pari per la compagine guidata da Agenore Maurizi che, pur non creando grandissime palle gol, non ha concesso praticamente niente agli avversari. Meglio gli amaranto nel primo tempo, con il Siracusa che nel secondo tempo ha premuto maggiormente sull’acceleratore, forte probabilmente di una migliore condizione fisica.

22.36 – FINALE AL DE SIMONE: pari ad occhiali fra Siracusa e Reggina.

90′ – Ecco il cambio annunciato. Saranno tre i minuti di recupero.

88′ – Giallo per Pasqualoni e punizione interessante per il Siracusa. Pronto l’ultimo cambio per Maurizi, con Sparacello che rileverà Bianchimano. Dal calcio piazzato nulla di fatto.

84′ – Traversone dalla sinistra di Mancino, pallone larghissimo. Altri due cambi per Paolo Bianco: De Silvestro e Giordano prendono il posto di Parisi e Palermo.

78′ – Reggina in affanno: il Siracusa guadagna un corner, dal quale si sviluppa una mischia nella quale gli aretusei chiedono un calcio di rigore per un contatto fra Pasqualoni e Bernardo. Non c’è niente, nemmeno stavolta, per Ayroldi.

76′ – Occasionissima per il Siracusa: Mancino fa secco Armeno e fa partire un cross interessantissimo dalla destra. Sul pallone svetta Parisi che, di testa e da ottima posizione, sfiora l’incrocio dei pali a Cucchietti battuto. Nei padroni di casa fuori Catania, dentro Bernardo.

74′ – Arriva la prima ammonizione anche nelle fila della Reggina, con Mezavilla che si becca il cartellino per un entrata in ritardo su Catania. Il brasiliano lascia il campo, sostituito da Marino. Torna in campo, poi, anche Jacopo Sciamanna, a distanza di 5 mesi, che rileva un positivo Tulissi.

71′ – Siracusa che inizia ad affacciarsi nella metà campo amaranto con insistenza, nel tentativo di effettuare il primo vero tiro in porta della propria partita. Tiene bene, comunque, fino ad ora la retroguardia di Maurizi.

68′ – Cambia anche Maurizi: Provenzano prende il posto di Giuffrida.

61′ – Primo cambio nel match: nel Siracusa fuori Scardina e dentro l’ex Catania Caetano Calil. Non cambia nulla a livello tattico.

58′ – Prova a farsi sotto il Siracusa, con Mancino che va al cross. La ribattuta favorisce Tulissi, la cui ripartenza è bloccata fallosamente da Spinelli: giallo anche per lui, secondo ammonito dell’incontro dopo Mancini.

50′ – Punteggio invariato in quest’avvio di ripresa. Reggina che, ad onor del vero, sta interpretando bene la gara, senza però riuscire a creare grossi pericoli dalle parti di Tomei. Siracusa, fino ad ora, non pervenuto nella metà campo calabrese.

21.49 – Inizia il secondo tempo al De Simone, nessuna variazione nei ventidue in campo!

SECONDO TEMPO

Nell’intervallo ha parlato il presidente della Reggina, Mimmo Praticò, interpellato dai giornalisti di Rai Sport. Clicca qui per leggere le parole del numero uno di via Petrata.

45′ – FINALE DI PRIMO TEMPO, pochissime emozioni in questo finale di primo tempo fra Siracusa e Reggina. Gara equilibratissima sin qui, pareggio giusto. Dubbi, comunque, sul rigore chiesto dalla Reggina per il contatto fra Tulissi e Turati. Sembrava potesse starci il penalty.

35′ – A terra Hadziosmanovic, soccorso dai sanitari della Reggina. Colpo alla testa per l’ex Livorno. Nessun problema però per lui, che può proseguire.

31′ – Primo ammonito nel match: giallo per Mancino, per un brutto fallo su Hadziosmanovic.

28′ – Risponde il Siracusa: Parisi avvia un interessante contropiede, facendosi 50 metri di campo. Sul traversone del giocatore locale, Laezza sbuccia il pallone, costringendo Ferrani al recupero in extremis sull’accorrente Scardina.

26′ – Vicino al goal Mezavilla! Bianchimano arpiona, nel vertice basso sinistro dell’area di rigore, uno spiovente da calcio piazzato, rimettendo il pallone al centro di prima intenzione. Il cross, potentissimo, viene toccato da Mezavilla, ma termina alto sopra la traversa.

23′ – Altro richiamo verbale, indirizzato ad Andrea Bianchimano, autore di un fallo abbastanza evitabile. Gara, comunque, molto maschia fin qui, con le due squadre che non si stanno affatto risparmiando.

20′ – Prima occasione della gara, di marca amaranto. Mezavilla conquista un calcio di punizione a 30 metri dalla porta difesa da Tomei. Calcia La Camera, con il pallone facilmente bloccato dall’estremo difensore siracusano: troppo debole il tentativo dell’ex Benevento.

14′ – Contatto in area fra Tulissi e Turati: l’ex atalantino sfonda sulla sinistra, puntando il centrale dei padroni di casa che cade a terra portando giù il guizzante numero 7 della Reggina. Per Ayroldi, però, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

9′ – Duro colpo ricevuto da Giuffrida, fermato fallosamente da Daffara. L’arbitro redarguisce il giocatore aretuseo, senza prendere ulteriori provvedimenti. Dato ufficiale sugli spettatori: 2642.

7′ – Subito aggressive le due squadre in campo, con le difese giocano molto alte. Fino ad ora, comunque, nè tiri in porta, né predominio da parte di nessuna delle due formazioni.

Bella atmosfera nell’impianto siciliano, circa 3mila i tifosi presenti sugli spalti, con una ventina di fede amaranto.

20:46 – Inizia il match al De Simone!

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara, Turati, Altobelli, Liotti; Spinelli, Palermo (dall’84’ Giordano); Parisi (dall’84’ De Silvestro), Catania (dal 76′ Bernardo), Mancino; Scordina (dal 61′ Calil). ALLENATORE: Bianco. A DISPOSIZIONE: D’Alessandro, Bruno, Mangiacasale, Vicaroni, Marotta, Mazzocchi, Grillo, Toscano.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida (dal 68′ Provenzano), La Camera, Mezavilla (dal 74′ Marino), Armeno; Tulissi (dal 74′ Sciamanna), Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi. A DISPOSIZIONE: Licastro, Turrin, Gatti, Fortunato, Auriletto, Bezziccheri, Sparacello, Condemi, Franchi.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Biava-Mazzei)

AMMONITI: Mancino (S), Spinelli (S), Mezavilla (R), Pasqualoni (R)

ESPULSI:

NOTE: 2624 spettatori presenti, serata primaverile, terreno in erba sintetica.

IL MATCH

Squadre pronte a fare l’ingresso sul terreno gioco, manca poco all’inizio della sfida fra Siracusa e Reggina.

Partiamo dalle formazioni delle due squadre. Modulo aggressivo per i padroni di casa, schierati con un 4-2-3-1 che prevederà Parisi, Catania e Mancino dietro la punta centrale Scordina. Negli amaranto, invece, tutto praticamente confermato con Giuffrida, però, che riesce a scalzare Marino.

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffari, Turati, Altobelli, Liotti; Spinelli, Palermo; Parisi, Catania, Mancino; Scordina. ALLENATORE: Bianco

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Tulissi, Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi.

20.31 – Lettori e lettrici di CityNow.it buona sera e benvenuti alla diretta testuale di Siracusa-Reggina, match valido per la 32esima giornata del campionato del girone C di Serie C

Ultimo sforzo, prima della sosta. La Reggina di Agenore Maurizi completa il proprio tour de force sul campo del “Nicola De Simone” di Siracusa, dopo aver reso visita al Catania otto giorni fa e vinto con la Casertana giovedì. Gli amaranto, nel posticipo della giornata numero 32 del girone C di Serie C, avranno il compito di incamerare pesanti punti in ottica salvezza, visto le vittorie di ieri ottenute da Catanzaro e Fidelis Andria. Segui il LIVE MATCH della sfida, aggiornata minuto per minuto, su CityNow.it, a partire dalle ore 20.30!