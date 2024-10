Siracusa-Reggina, le formazioni ufficiali: ancora Giuffrida

Sono state diramate le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo, fra pochi minuti, Siracusa e Reggina, nel posticipo della 32esima giornata del girone C di Serie C.

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffari, Turati, Altobelli, Liotti; Spinelli, Palermo; Parisi, Catania, Mancino; Scordina. ALLENATORE: Bianco

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Tulissi, Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi.