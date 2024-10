Siracusa: il retroscena di mercato con il Trapani raccontato dall’attaccante Maggio

L’attaccante del Siracusa Domenico Maggio si racconta ai microfoni di seried24.com. Undici punti in meno rispetto alla capolista Trapani, ma anche una gara in meno e lo scontro diretto ancora da giocarsi. Anche se obiettivamente il margine e la forza dei granata fanno pensare a una remota possibilità di sorpasso. Il numero nove racconta il suo no alla dominatrice del campionato nello scorso mercato di dicembre: “Abbiamo ancora una partita in meno e dovremo giocarci lo scontro diretto, quindi sappiamo che può succedere di tutto. La nostra mentalità è questa, siamo una neopromossa ma abbiamo fatto un percorso straordinario e vogliamo sempre ambire al massimo. Ad oggi, realisticamente, l’obiettivo è centrare il secondo posto e cercare di vincere i playoff. Poi si vedrà.

A dicembre, oltre all’interesse dell’ACR Messina, sono stato cercato con insistenza anche dalla società granata ma ho deciso di rimanere al Siracusa e non se ne è fatto nulla.

Quando ci abbiamo giocato contro non mi hanno stupito più di tanto, è stata una partita molto tattica ed equilibrata. Sotto il punto di vista del gioco, mi ha impressionato maggiormente la Vibonese. In ogni caso, il Trapani è in testa al campionato quindi bisogna soltanto fare i complimenti a loro. Noi siamo stati anche sfortunati con gli infortuni perché abbiamo perso per tanto tempo gente come Russotto e Arcidiacono“.