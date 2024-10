Trapani, Antonini: ‘Lavoro già per la serie B. Accordi fatti con diversi calciatori, ma…’

Una lunga intervista al presidente del Trapani Antonini, a “Face to face“. Di seguito alcuni passaggi: “Emulare il Catania? Spero proprio di no. E’ stata una squadra costruita frettolosamente, con delle basi che si sono sgretolate in Serie C. Io invece sto cercando di agire in maniera diversa. Ci sono già diversi giocatori che ho bloccato per l’anno prossimo. Non possiamo ancora annunciarli, ma abbiamo già degli accordi verbali. Inoltre ho già deciso chi tra i giocatori di questa rosa resterà anche il prossimo anno. Sto lavorando per raggiungere la Serie B già il prossimo anno“.

Leggi anche

Questione stadio