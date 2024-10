Siracusa-Trapani: il presidente Antonini chiede gara a porte chiuse

Il derby tra Siracusa e Trapani sarà giocato a porte chiuse? È del 21 novembre il comunicato del Trapani che afferma come la società stia chiedendo la possibilità di giocare la gara a porte chiuse. La causa che ha portato il presidente Antonini a tali dichiarazioni sono gli striscioni che stanno comparendo in città e sui social.

“Arrivano continuamente sempre più foto e video che danno l’idea di una città che sembra aspettarci per fare una battaglia e non una partita“. La società ha chiesto alla Lega se è in grado di garantire l’incolumità del Presidente e dello staff. Il club, dunque, sta seriamente valutando di chiedere la partita a porte chiuse per garantire un regolare svolgimento della stessa.

“Attendiamo – afferma Antonini – l’esito dell’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive che dovrebbe decidere nelle prossime ore. Ci auguriamo che tenga conto di tutto ciò che in questi giorni è stato diffuso sui social da esponenti della tifoseria aretusea. Stanno trasformando un contesto di sport in un accanimento nonostante le parole e l’accoglienza annunciatami dal presidente Ricci. E’ ora – conclude – che la Lega dica stop preventivamente alla violenza e chiediamo a gran voce alle autorità preposte di garantire i massimi livelli di sicurezza affinché un evento sportivo non degeneri in nessuna forma di violenza“.