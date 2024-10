‘Sisma dello Stretto’, al via esercitazioni di terremoti e maremoti. Calabria e Sicilia pronte all’emergenza?

Sipem SoS Calabria- psicologia dell’emergenza parteciperà all’esercitazione nazionale di protezione civile “Sisma dello Stretto 2022”, che si terrà dal 4 al 6 novembre 2022 ed interesserà la Sicilia e la Calabria.

La Protezione Civile avvierà un’esercitazione di simulazione di terremoto e tsunami, lo scenario del maremoto simulato, prevede un terremoto di magnitudo 6.o, uno tsunami lungo le coste e una serie di impatti ambientali come frane e smottamenti. Nelle province di Reggio Calabria e Messina verrà testato il modello d’intervento nazionale, attraverso l’attivazione dei Centri di Coordinamento, la realizzazione di “working area” per le attività di soccorso tecnico urgente e sanitario, l’allestimento di aree di accoglienza per la popolazione, l’impiego delle Colonne Mobili e le attività di valutazione e di agibilità post evento sismico. Inoltre, ci sarà anche l’occasione per testare un ulteriore “IT-Alert”, ovvero il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione della popolazione.