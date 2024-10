Calabria, Sacal affronta l’emergenza. De Felice: ‘Dobbiamo essere pronti a ripartire’

L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale mondiale tanto che l’Airport Council International stima, per i gestori aeroportuali, una riduzione dei ricavi per oltre 76 miliardi di dollari.

Il sistema aeroportuale calabrese non fa, purtroppo eccezione, con volumi di traffico per il 2020 ridotti, in previsione, del 70% rispetto a quelli registrati nel 2019.

Allo stato attuale solo lo scalo di Lamezia Terme risulta aperto al traffico commerciale, mentre gli altri aeroporti gestiti da Sacal, Reggio Calabria e Crotone, rimangono pienamente operativi per garantire i voli sanitari, di emergenza, di stato, militari.

In particolare l’Aeroporto di Lamezia Terme potrà, nel medio periodo, contare indubbiamente su una ripresa, ancorché lenta, dei volumi di traffico, mentre si prospetta più complessa la ripresa dei volumi sugli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone, Tale stato di emergenza, tuttavia, non impedirà alla Società di gestione di far ripartire a pieno regime tutto il sistema aeroportuale calabrese, una volta cessato il “lockdown”.

È in corso, infatti, in questi giorni, un’intensa interlocuzione, tra la Presidenza della Sacal ed i vari Dipartimenti Regionali volta a individuare e predisporre tutte le necessarie attività di rilancio degli aeroporti calabresi attraverso azioni mirate a rendere ancora più interessante il mercato calabrese per le Compagnie aeree.

Le misure che verranno concordate servono a valutare tutte le opportunità di sviluppo della rete aeroportuale della Calabria, nonché gli strumenti finanziari più adeguati a sostegno di tale sviluppo.