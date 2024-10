Sistema scolastico in Calabria, Martusciello (FI): “La disparità dei costi non è ammissibile”

"La Calabria non può pagare il doppio un bene così prezioso come la cultura". Le parole del candidato alle elezioni europee Fulvio Martusciello

È quanto dichiara Fulvio Martusciello, candidato alle elezioni europee 2019 per Forza Italia. Un unico calendario scolastico, pari offerte formative, costi diversi: è questa la caratteristica delle scuole italiane che distingue Nord e Sud.

I motivi che determinano questa disomogeneità sono dovuti alla diversa proporzione tra numero di docenti e studenti. Secondo i dati del Miur, infatti, in Calabria le classi elementari hanno in media 15,9 alunni, contro i 20,7 dell’Emilia Romagna, i 20,4 della Lombardia e i 19,2 del Veneto. Ai costi, contribuisce anche l’età dei docenti, che in Calabria è in media più alta e, dunque, con retribuzioni maggiori.