Sky, Barone: ‘La Reggina ha tutto per ben figurare anche in B’

Tra gli ospiti di “Buongiorno Reggina”, anche il telecronista Sky Daniele Barone: “Il coronavirus ha spiazzato tutti ed è una situazione molto seria. Tutto quello che leggiamo ed ascoltiamo in questi giorni trasmette un forte senso di sbandamento che si ripercuote anche nel mondo del calcio. Se esistono questi protocolli medici, già qualcuno ha detto che sono applicabili in serie A, meno in B, quasi per nulla in C. Quindi come si riparte? Salvaguardando solo la massima serie o tutto il calcio? Gli interrogativi rimangono, c’è la volontà di ripartire, ma vedo molte perplessità sul come farlo.

Si dice anno dopo anno che la serie B perda sempre di qualità. Da grande innamorato di questa categoria sostengo che sia invece un campionato qualificato e qualificante, soprattutto per i giovani, una vera palestra per tutti i calciatori che poi spiccheranno il volo verso la serie A. E poi ha una caratteristica che non hanno gli altri campionati, l’imprevedibilità, i play off, le sorprese.

Il doppio salto dalla C, passando per la B e poi la A non è frequentissimo ma si è verificato diverse volte, mi viene in mente per ultimo il Lecce. Se il riferimento è alla Reggina dico, perchè no, stesso discorso per il Monza o il Vicenza. Valori tecnici, spirito di spogliatoio, un allenatore bravo tatticamente e strategicamente.

La Reggina di quest’anno ha una buonissima ossatura, un grande allenatore ed anche in serie B, nel caso in cui riuscisse ad ottenerla, potrebbe ben figurare”.