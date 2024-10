Baldini: ‘Dovevo venire alla Reggina, ho commesso un grande errore’

Silvio Baldini allenatore della Carrarese ospite di “Buongiorno Reggina”. “Un passaggio sulla possibilità di ripresa della stagione e l’eventuale criterio nel caso in cui questo non dovesse avvenire:

Le prime in classifica con questo blocco, sono penalizzate, sono state le più brave di tutte, si sono giocate oltre il settanta per cento delle gare e quindi a questo bisogna applicare un regolamento che consenta di effettuare delle promozioni. Sembrerebbe una ingiustizia se questo non venisse fatto.

Non ci vuole Marconi per capire l’attuale situazione. Ci vuole buon senso, le prime tre vanno in B, bloccare le retrocessioni e poi per i prossimi anni si lavora per riportare tutto alla normalità, siamo in piena emergenza senza personalismi o altro. Tutto qui.

E’ vero, potevo venire ad allenare la Reggina. Vennero a casa mia il presidente Lillo Foti ed il DS Gabriele Martino. Avevo le caratteristiche che loro chiedevano, soprattutto nella valorizzazione dei giovani. Peccato che qualche giorno prima avevo raggiunto già l’accordo con il Palermo che a differenza della Reggina (in A) era in serie B. Mi feci condizionare dalla famiglia e solo per questioni economiche scelsi il Palermo, mi dava quanto non avrei guadagnato per i prossimi cinque anni in altre società. Ma la scelta, lo dico senza problemi, è stata sbagliata, avrei preferito la Reggina, ma non si può tornare indietro. Ho preferito i soldi al progetto”.