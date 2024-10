Sky ‘Calciomercato l’Originale’: il bellissimo messaggio di Gianluca Di Marzio

Tra i grandi protagonisti della squadra di Sky ‘Calciomercato l’Originale’ certamente l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, preso d’assalto da tutti i fans incontrati a Reggio Calabria. Una disponibilità totale da parte del giornalista, grande garbo e la riconosciuta competenza.

Bellissimo il messaggio di saluto pubblicato sul profilo Instagram personale: “Se non l’avete vissuta non potete capire. E allora dovete venire qui per rendervi conto! É stata una settimana magica, difficilmente descrivibile a parole. Dai paesaggi mozzafiato ai sapori unici (il panino con il pesce spada), passando attraverso la storia millenaria e il grande affetto ricevuto ogni sera.

Grazie di cuore Reggio Calabria @metrocityrc, siete casa. Grazie anche ai miei splendidi compagni di viaggio“.