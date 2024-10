Sky Sport: ‘Cessione del club ormai prossima. Il nome lo abbiamo…’

Posizionate all’interno del centro sportivo S. Agata, le telecamere di Sky Sport stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione in casa Reggina. Dall’iscrizione fino alla cessione del club ed ecco i primi indizi forniti, fino all’individuazione di uno dei possibili acquirenti:

“Il closing potrebbe essere lunedi, venerdi è forse troppo presto. Siamo alla lettura delle ultime carte tra chi compra e chi vende. Dovrebbe essere stato raggiunto l’accordo economico, il passaggio potrebbe come detto avvenire la prossima settimana. L’identikit è quello di un imprenditore italiano che vive nel Principato di Monaco dove ha anche lavorato per l’associazione internazionale atletica leggera e si occupa di alta moda maschile a Losanna. Il nome lo abbiamo ma stiamo cercando di vericarlo fino all’ultimo istante per darne notizia certa. La Reggina dice di essere a posto con la documentazione dell’iscrizione. L’unico dubbio è legato al pagamento della prima rata di quel debito abbattuto del 95%, data che il Tribunale ha indicato come ultima il 12 luglio. Da capire quella che sarà l’interpretazione della Covisoc e quindi la Figc“.

Il riferimento è all’imprenditore Bruno Grande, nome già venuto fuori nel pomeriggio, ma insieme a lui ci sarebbe anche un gruppo di altri imprenditori.